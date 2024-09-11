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Ребров: Цель Украины осталась неизменной – попадание на чемпионат мира-2026

Наставник украинской сборной пообщался с прессой после проигрыша в игре с Чехией.
Сегодня, 01:09
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Второй тур Лиги наций-2024/25 завершился для сборной Украины вторым поражением на турнире, в этот раз от Чехии (2:3).

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской сборной Сергей Ребров прокомментировал игру своих подопечных.

"Будем работать (над ошибками), будем просматривать кандидатов. Уверен, что будут новые кандидаты. Это и командные, и индивидуальные ошибки. К сожалению, сегодня мы уступили. Я считаю, что у нас очень много работы, сейчас это важно. Да, сейчас ноль набранных очков", - сказал Ребров.

"Цель сборной Украины сейчас - попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть туда через квалификацию и через матчи Лиги наций. Поединки Лиги наций очень важны для нас. Я благодарен игрокам, они сегодня отдали все для победы".

Источник: Getty Images

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"Я работаю со сборной больше года. За этот период, если не брать чемпионат Европы, я встречался с игроками максимум три недели. Поэтому это очень тяжело. Уверен, есть над чем работать, будем исправлять наши ошибки".

Наставник сборной Украины не забыл поблагодарить за поддержку фанатов, которые были на пражском стадионе.

"Я видел перед игрой, сколько было украинских флагов, это очень приятно. Мы благодарны не только украинцам, но и чехам, которые поддерживали сборную Украины, в том числе и в матче с Албанией, и когда мы в прошлый раз были здесь. Нам всегда очень приятно играть в Чехии. Мы благодарны всем болельщикам, кто поддерживает нас и Украину".

Напомним, что ранее Сергей Ребров ответил на важный вопрос - уйдет ли он с поста главного тренера сборной Украины после провала в Лиге наций.

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