Ванат: Не знаю, почему мы проводим первые таймы хуже чем вторые

Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился мыслями относительно поражения от Чехии.

По словам Ваната, судья поединка принял неправильное решение, поставив пенальти в ворота Анатолия Трубина в конце матча.

«Если не выиграли, то положительно игру нельзя оценивать. Во втором тайме мы больше владели инициативой, а такие пенальти, которые назначают, не могут буди назначены на таком уровне.

Не имею ответа на вопрос, почему мы проводим первые таймы хуже, чем вторые. Возможно так и есть, но я не знаю почему.

У Чехии есть стиль, они даже в молодежке всегда так играют, пропагандируют такой футбол - бить вперед, цепляться за мяч,

Хочется поблагодарить фанатов, они сегодня создали классную атмосферу», - резюмировал Ванат.

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