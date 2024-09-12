Три игрока сборной Косово со скандалом были исключены из команды

После поражения румынам футболисты отправились в ночной клуб.

Сентябрьские матчи Лиги наций завершились небольшим скандалом в сборной Косово, пишет Daily Mail.

Напомним, что балканская команда сыграла два матча - проиграла Румынии и выиграла у Кипра.

Однако после поражения румынской команды трое игроков Косово - Флоран Муслия, Эдон Жегрова и Ариянет Мурич были замечены в ночном клубе.

По сведениям издания, несмотря на поражение своей команды и предстоящий матч против Кипра, все трое отдыхали в ночном клубе минимум до 2-х ночи.

В Футбольном союзе Косово сразу отреагировали на инцидент и исключили всех троих из состава национальной команды.

Отметим, что все трое свою вину не признали, а Мурич заявил, что он с партнерами зашел в клуб только поужинать, а совсем не на вечеринку.

Напомним, что с расписанием и результатами Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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