Три игрока сборной Косово со скандалом были исключены из команды
Сентябрьские матчи Лиги наций завершились небольшим скандалом в сборной Косово, пишет Daily Mail.
Напомним, что балканская команда сыграла два матча - проиграла Румынии и выиграла у Кипра.
Однако после поражения румынской команды трое игроков Косово - Флоран Муслия, Эдон Жегрова и Ариянет Мурич были замечены в ночном клубе.
По сведениям издания, несмотря на поражение своей команды и предстоящий матч против Кипра, все трое отдыхали в ночном клубе минимум до 2-х ночи.
В Футбольном союзе Косово сразу отреагировали на инцидент и исключили всех троих из состава национальной команды.
Отметим, что все трое свою вину не признали, а Мурич заявил, что он с партнерами зашел в клуб только поужинать, а совсем не на вечеринку.
Напомним, что с расписанием и результатами Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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