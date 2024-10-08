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"Работал, чтобы попасть сюда": Полузащитник Александрии - о дебютном вызове в сборную Украины

Иван Калюжный поделился эмоциями от приглашения в национальную команду.
Сегодня, 18:26
Иван Калюжный / ФК Александрия
Иван Калюжный / ФК Александрия

Полузащитник Александрии Иван Калюжный прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

"Понемногу начинаю привыкать к тому, что я в национальной команде, но полностью это чувство придет, думаю, на первой тренировке. Когда мне позвонили по телефону и сказали, что вызывают в сборную, был взволнован, конечно. Это была моя мечта. Я работал и пытался делать на поле все, что от меня зависит, чтобы попасть сюда".

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"Первыми о моем вызове узнали партнеры по команде и тренер. Они же меня первыми и поздравили. Если честно, то многих сборников я знал и раньше. Пересекались и в киевском Динамо, и в академии Металлиста. С Романом Яремчуком, Богданом Михайличенко, Александром Тимчиком. Знаю многих, однако давно с ними не общался.

На этом сборе хочется показать себя, тренироваться и помочь команде. Уже получил игровой номер - 18-й. Все идет очень хорошо", - приводит слова Калюжного официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины 11 октября в Познани проведет матч Лиги наций против Грузии, а 14 октября во Вроцлаве встретится с Чехией. Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Иван Калюжный

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