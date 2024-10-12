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Ребров: Калюжный был одним из лучших на поле

Специалист отметил игру дебютанта.
Сегодня, 00:30
Украина - Грузия / Getty Images
Украина - Грузия / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал дебют Ивана Калюжного.

Напомним, накануне Украина добыла важную победу против Грузии, а 26-летний хавбек стал одним из лучших игроков на поле.

Ребров подтвердил оценки экспертов, согласившись, что полузащитник Полесья провел отличный матч. Но также стоит отметить и всю команду.

"Калюжный? Нечего тут говорить, он был одним из лучших на поле. Он отбирал мячи, много работал на команду. Не только он, все игроки, которых мы вызвали, которые вышли на поле. Они действительно бились как в последний раз.

Желание было всегда, но надо было показывать характер. Его показали сегодня. Очень важно, что мы первыми забили мяч, и дальше играли больше на контратаках.

Всегда, когда мы находимся под прессингом, надо искать нападающего. Не могу сказать, что Довбику некому было сбрасывать мяч. Иногда просто наши опорники не успевали. Не могу комментировать это. Все игроки отдали все силы. Мы проанализируем матч", - рассказал специалист в эфире Megogo.

Напомним, что видео гола в матче Украина - Грузия уже доступно на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Калюжный

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