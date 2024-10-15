Португалия сенсационно не смогла обыграть Шотландию
Во вторник, 15 октября, сборная Португалии провела поединок с национальной командой Шотландии в рамках четвертого тура Лиги наций.
Подопечные Роберто Мартинеса имели колоссальное преимущество в матче, но реализовать свои моменты не сумели.
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Шотланды, в свою очередь, практически не играли в атаке, но хорошо отзащищались.
Португалия на данный момент не гарантировала себе участие в плей-офф Лиги наций, хоть лидирует с 10 очками после четырех туров.
Шотландия - Португалия 0:0
Шотландия: Гордон - Ралстон (Девлин, 88), Суттар, Хенли, Робертсон - Гилмор, Маклин - Кристи (Голд, 67), Мактоминей, Доук (Морган, 67) - Адамс (Дайкс, 83)
Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 88), Диаш, Антониу Силва, Мендеш - Фернандеш, Палинья (Невеш, 61), Витинья (Фелиш, 88) - Консейсан (Бернарду Силва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)
Предупреждения: Мактоминей - Жота, Диаш
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