Португалия сенсационно не смогла обыграть Шотландию

Во вторник, 15 октября, сборная Португалии провела поединок с национальной командой Шотландии в рамках четвертого тура Лиги наций.

Подопечные Роберто Мартинеса имели колоссальное преимущество в матче, но реализовать свои моменты не сумели.

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Шотланды, в свою очередь, практически не играли в атаке, но хорошо отзащищались.

Португалия на данный момент не гарантировала себе участие в плей-офф Лиги наций, хоть лидирует с 10 очками после четырех туров.

Шотландия - Португалия 0:0

Шотландия: Гордон - Ралстон (Девлин, 88), Суттар, Хенли, Робертсон - Гилмор, Маклин - Кристи (Голд, 67), Мактоминей, Доук (Морган, 67) - Адамс (Дайкс, 83)

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 88), Диаш, Антониу Силва, Мендеш - Фернандеш, Палинья (Невеш, 61), Витинья (Фелиш, 88) - Консейсан (Бернарду Силва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)

Предупреждения: Мактоминей - Жота, Диаш

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