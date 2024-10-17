"Не надо делать поспешных выводов": Милевский обратился к фанатам Калюжного

Полузащитник Иван Калюжный успешно дебютировал за национальную сборную Украины в матчах Лиги наций, что вызвало множество положительных реакций от экспертов и фанатов.

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Бывший форвард "сине-желтых" Артем Милевский высказал свое мнение по поводу полузащитника Александрии:

"Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. Ведь у нас как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – «бл**ь, зачем вызывали в сборную.

Не нужно делать поспешных выводов. Да, он прекрасно сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко сидят вместе в кафе. Оно и понятно – два сапога пара", - сказал Милевский.

Напомним, Украина минимально обыграла Грузию и сыграла вничью с Чехией.

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