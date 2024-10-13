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Милевский выделил самых сложных соперников в карьере - звезда Реала и легенды Шахтера

Форвард высказался о Рамосе, Кучере и Срне.
Сегодня, 13:52
Артем Милевский / Getty Images
Артем Милевский / Getty Images

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский рассказал о самых сложных соперниках в своей профессиональной карьере:

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"В мировом футболе Серхио Рамос. Знаете такого красавчика?"

Я играл против защитников, поэтому для меня это был Александр Кучер. Мне с ним было очень тяжело. Он не отпускал меня от себя, бил по ногам 90 минут, у меня просто сдавали нервы. Это было тяжело. И, конечно, нельзя забывать Дарио Срну, провокатор, блин от Бога. Но я его очень люблю, потому что мы сейчас с ним в хороших отношениях", - сказал Милевский.

Напомним, Артем начал тренерскую карьеру в медиалиге, где работает ассистентом главного тренера.

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