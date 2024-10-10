Милевский заговорил о начале тренерской карьеры: Пока - я Артета

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский сейчас играет за медиафутбольный клуб IGNIS. Артем в большинстве своем исполняет роль играющего тренера команды. Форвард признался, планирует ли стать профессиональным тренером.

Читай также: Милевский дал совет фанатам сборной Украины после провального старта "сине-желтых" в Лиге наций

Трудно быть тренером, особенно в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Я немного устал бегать и хочется уже подсказывать. Однако пока мои наставления немного не доходят, надо себе подсказать и самому выходить

Я тренер IGNIS.Артёмом Марченко, как Гвардиола и Артета в Манчестер Сити. Пока – я Артета. А что будет дальше", - заявил Милевский в комментарии Спорт-Экспресс Украина.

Напомним, Евгений Селезнев может трудоустроиться в клубе Первой лиги Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!