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Милевский дал совет фанатам сборной Украины после провального старта "сине-желтых" в Лиге наций

Бывший футболист национальной сборной высказался относительно игры команды.
Сегодня, 19:24
Артем Милевский (справа) / Instagram
Артем Милевский (справа) / Instagram

Национальная сборная Украины провально стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Албании (1:2) и Чехии (2:3).

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Бывший футболист "сине-желтых" Артем Милевский дал совет болельщикам, требующим отставки Сергея Реброва:

"Слушайте, я предлагаю просто смотреть матчи, как раньше. Просто смотрите, не нужно ждать каких-нибудь сверхъестественных результатов, не надо иллюзий. Понятно, что все ждут побед с таким составом, но пока как-то так", - написал Милевский в своем Telegram-канале. .

Напомним, сборная Украины занимает последнее место в своем квартете. Возглавляет группу национальная сборная Грузии, одержавшая две победы на старте соревнований.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Артем Милевский

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