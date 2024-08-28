"Еле стоял на ногах, а потом повели его спать": Милевский сравнил Марадону с Брежневым

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский поделился воспоминаниями о встречи с Диего Марадоной.

В 2018 году легенда футбола посетил футбольный поединок в Беларуси, когда за Динамо Брест выступал Милевский.

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По словам Артема, тогда Марадона едва стоял на ногах.

"Видел ли я Марадону, когда он приезжал? Да, конечно. Он тогда на таком большом бронированном джипе проехал перед трибунами и махал, как Брежнев.

Мы тогда проиграли солигорскому Шахтеру, на следующий день собрались, и он пришел к команде. Он выглядел очень плохо, еле стоял на ногах. Рассказывал какие-то банальные вещи, минут 7−8 побыл, потом его взяли под руки и повели спать…", — сказал Милевский.

Ранее Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в рулетке.

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