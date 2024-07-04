Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в рулетке

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артём Милевский рассказал о самой большой проигранной суме денег в азартных играх.

По словам экс-футболиста, он проиграл 15 тысяч долларов в рулетке, но на следующий день все отыграл.

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"В Джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки.

Если брать другие игры, то наибольшую сумму я проигрывал в рулетку — это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему двушку", - приводит слова Милевского sport-express.ua.

Ранее Милевский рассказал, как помог легенде футбола воспользоваться услугами сексуального характера.

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