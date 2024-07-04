iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в рулетке

Артем рассказал про свое отношение к азартным играм.
Сегодня, 13:04
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артём Милевский рассказал о самой большой проигранной суме денег в азартных играх.

По словам экс-футболиста, он проиграл 15 тысяч долларов в рулетке, но на следующий день все отыграл.

Читай также: Милевский: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси

"В Джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки.

Если брать другие игры, то наибольшую сумму я проигрывал в рулетку — это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему двушку", - приводит слова Милевского sport-express.ua.

Ранее Милевский рассказал, как помог легенде футбола воспользоваться услугами сексуального характера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинцы на Уимблдоне: Костюк пробилась в третий раунд, Снигур и Свитолина сыграют во втором Украинцы на Уимблдоне: Костюк пробилась в третий раунд, Снигур и Свитолина сыграют во втором
Костюк в напряженном матче пробилась в третий раунд Уимблдона Костюк в напряженном матче пробилась в третий раунд Уимблдона
Фергюсон оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026 Фергюсон оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Теннис16:21
Украинцы на Уимблдоне: Костюк пробилась в третий раунд, Снигур и Свитолина сыграют во втором
Теннис16:16
Костюк в напряженном матче пробилась в третий раунд Уимблдона
Европа15:50
Фергюсон оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026
ММА15:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс15:19
Рой Джонс проведет выставочный бой против российского репера
Европа14:51
Манчестер Сити разрешил одному из своих лидеров покинуть клуб
Бокс14:50
Джошуа одним словом охарактеризовал Дюбуа
Евро-202414:25
Время перемен: Англия может сменить тактику на матч со Швейцарией
Евро-202414:20
Нидерланды - Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа14:00
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
isport.ua