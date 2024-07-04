Милевский: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский рассказал историю с игровой карьеры.

По словам нападающего, бывший игрок "бело-синих" Сергей Рыбалка выиграл у президента клуба Игоря Суркиса деньги в азартной игре.

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"Я с Суркисом не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с Челси и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели.

Рыбалка пару штук поднял хотя бы? Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть", - приводит слова Милевского sport-express.ua.

В 2015 году Динамо на выезде проиграло Челси (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпмионов.

Ранее Милевский рассказал, как помог легенде футбола воспользоваться услугами сексуального характера.

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