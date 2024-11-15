Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Грузией: видео онлайн-трансляция

В преддверии матча пятого тура Лиги наций между Украиной и Грузией состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины.

Мероприятие начнется в 16:30, за прямой онлайн-трансляцией следить можно в плеере ниже.

Напомним, стартовый свисток в матче Грузия-Украина должна прозвучать завтра, 16 октября, в 19:00 по киевскому времени.На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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