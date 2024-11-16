Германия забила семь голов в ворота Боснии и Герцеговины, Нидерланды разбили Венгрию

В субботу, 16 ноября, состоялись матчи пятого тура Лиги наций. Германия в домашнем поединке принимала Боснию и Герцеговину.

Подопечные Юлиана Нагельсманна не оставили шансов гостям.

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Немецкие футболисты забили семь голов, а по дублю оформили Кляйндинст и Вирц.

В заключительном матче Германия сыграет с Венгрией. Поединок пройдет 19 ноября.

Германия - Босния и Герцеговина 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

Германия: Бауманн - Миттельштадт (Генрикс, 58), Рюдигер (Кох, 71), Та, Киммих - Гросс, Андрих (Брандт, 58) - Мусиала (Сане, 58), Гаверц, Вирц (Гнабри, 58) - Кляйндинст.

Босния и Герцеговина: Василь - Омерович, Баришич, Бичакчич, Мухаремович - Гигович (Байрактаревич, 63), Шуньич (Гусейнбашич, 74), Бурнич - Куленович (Баздар, 63), Тахирович (Башич, 63), Демирович (Хайрадинович, 85).

Предупреждения: Та - Хайрадинович, Бурнич.

В параллельном матче Нидерланды принимали Венгрию. "Оранжевые" забили четыре раза в ворота гостей.

Во время поединка произошел несчастный случай. В первом тайме встреча была приостанавливала из-за конвульсий у представителя тренерского штаба гостей.

К пострадавшему подбежала бригада скорой и стала оказывать ему помощь. Работники стадиона вынесли тент и оградили мужчину от камер и болельщиков.

Пострадавшего эвакуировали в подтрибунное помещение из чаши стадиона.

Нидерланды - Венгрия 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (пен.), Гакпо, 45+12 (пен.), Дюмфрис, 64, Копмайнерс, 86

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