Стали известны оценки игроков сборной Украины в матче с Албанией

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины обыграла Албанию в решающем матче группового этапа Лиги наций.

Статистические порталы наградили наивысшими оценками хавбеком "сине-желтых" Александра Зинченко и Георгия Судакова.

Однако, если WhoScored отдельно выделил Зинченко, то SofaScore счел лучшим игроком матча именно Судакова.

При этом оба портала худшим назвали Анатолия Трубина, что неудивительно из-за пенальти, а также отметили слабую игру обоих вингеров Михаила Мудрика и Алексея Гуцуляка.

Оценки игроков сборной Украины в матче с Албанией

WhoScored

SofaScore

Напомним, что уже в пятницу состоится жеребьевка этапа плей-офф Лиги наций.

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