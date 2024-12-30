Сборная Украины сыграет с Бельгией не в Польше

Сборная Украины выбрала необычный вариант для проведения условно домашнего поединка против сборной Бельгии, утверждает Пйотр Свьонка.

Напомним, в марте 2025 года Украина и Бельгия будут играть стыковые матчи за право находится в группе А Лиги наций.

Обычно, украинская сборная играла домашние матчи в Польше или Чехии, так как не может проводить матчи в Украине из-за военного вторжения.

В этот раз наиболее вероятным проведением условно домашнего матча стала Испания. А точнее стадион Реал Мурсии в Мурсии.

Вероятно, речь идет об арене Нуэва-Кондомина, который вмещает чуть более 30 тысяч зрителей.

Ранее также сообщалось, что Динамо может подписать форварда из Анголы.

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