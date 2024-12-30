Динамо рассматривает подписание ангольского форварда

Киевляне могут подписать игрока из чемпионата Польши.

Нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу может перебраться в Динамо Киев.

Как сообщает Goal.pl, столичный клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.

Контракт Пулулу с Ягеллонией рассчитан до лета 2026 года.

Читай также: Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти

Интерес к форварду проявляют клубы Англии, Италии и Бельгии.

В текущем сезоне Пулулу провел 27 матчей за команду, в которых забил 11 голов и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из нескольких разных лиг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!