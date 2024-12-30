iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо рассматривает подписание ангольского форварда

Киевляне могут подписать игрока из чемпионата Польши.
Сегодня, 14:05
Афимику Пулулу / Getty Images
Афимику Пулулу / Getty Images

Нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу может перебраться в Динамо Киев.

Как сообщает Goal.pl, столичный клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.

Контракт Пулулу с Ягеллонией рассчитан до лета 2026 года.

Читай также: Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти

Интерес к форварду проявляют клубы Англии, Италии и Бельгии.

В текущем сезоне Пулулу провел 27 матчей за команду, в которых забил 11 голов и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из нескольких разных лиг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити
Милан объявил о назначении нового главного тренера Милан объявил о назначении нового главного тренера
Сборная Украины сыграет с Бельгией не в Польше Сборная Украины сыграет с Бельгией не в Польше
"Я очень привязан к Роме": Анчелотти прокомментировал возможное назначение в римский клуб "Я очень привязан к Роме": Анчелотти прокомментировал возможное назначение в римский клуб
Помочь журналистам

Видео

DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, матч Челси и игры в Италии
просмотров

Последние новости

Европа16:34
Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити
Европа15:51
Милан объявил о назначении нового главного тренера
Лига наций15:27
Сборная Украины сыграет с Бельгией не в Польше
Европа14:50
"Я очень привязан к Роме": Анчелотти прокомментировал возможное назначение в римский клуб
Бокс14:42
"Я думал, что с ним покончено": Хирн сделал признание о реванше Усик - Джошуа
Европа14:20
Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Барселоне
Украина14:05
Динамо рассматривает подписание ангольского форварда
Европа13:45
Тренер Манчестер Юнайтед покатал на своем авто юного фаната
13:35
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Украина13:12
Милевский назвал клуб, куда мог перейти - трансфер сорвался в последний момент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK