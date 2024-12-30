Динамо рассматривает подписание ангольского форварда
Киевляне могут подписать игрока из чемпионата Польши.
Нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу может перебраться в Динамо Киев.
Как сообщает Goal.pl, столичный клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.
Контракт Пулулу с Ягеллонией рассчитан до лета 2026 года.
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Интерес к форварду проявляют клубы Англии, Италии и Бельгии.
В текущем сезоне Пулулу провел 27 матчей за команду, в которых забил 11 голов и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из нескольких разных лиг.
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