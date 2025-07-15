Трамп назвал лучшего футболиста в истории по своему мнению

Президент США Дональд Трамп после финала Клубного чемпионата мира дал комментарий транслятору турнира DAZN, где высказался о том, кого считает лучшим футболистом в истории.

По словам Трампа, наибольшее впечатление на него произвел Пеле.

"Много лет назад, когда я был молодым, в США приехал футболист по имени Пеле - он играл за Нью-Йорк Космос.

На этом стадионе было полно людей - это было до реконструкции стадиона, и здесь играл Пеле. Не хочу казаться старым, но это было много лет назад, и я тогда был молодым, поэтому пришел посмотреть на Пеле - он был невероятным.

Поэтому я выберу старую школу и скажу, что Пеле обладал фантастическим талантом", - заявил Дональд.

Напомним, что победителем Клубного чемпионата мира стал лондонский Челси.

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