iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трамп назвал лучшего футболиста в истории по своему мнению

Президент США выбрал легенду из прошлого.
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Медвидь
Дональд Трамп / Getty Images
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп после финала Клубного чемпионата мира дал комментарий транслятору турнира DAZN, где высказался о том, кого считает лучшим футболистом в истории.

По словам Трампа, наибольшее впечатление на него произвел Пеле.

"Много лет назад, когда я был молодым, в США приехал футболист по имени Пеле - он играл за Нью-Йорк Космос.

На этом стадионе было полно людей - это было до реконструкции стадиона, и здесь играл Пеле. Не хочу казаться старым, но это было много лет назад, и я тогда был молодым, поэтому пришел посмотреть на Пеле - он был невероятным.

Поэтому я выберу старую школу и скажу, что Пеле обладал фантастическим талантом", - заявил Дональд.

Напомним, что победителем Клубного чемпионата мира стал лондонский Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп

Статьи по теме

Легенда НХЛ раскритиковал Трампа за его политику Легенда НХЛ раскритиковал Трампа за его политику
Трамп цинично назвал возвращение россии на ЧМ-2026 стимулом к ​​завершению войны Трамп цинично назвал возвращение россии на ЧМ-2026 стимулом к ​​завершению войны
Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика14:17
Самый пожилой бегун в мире погиб в возрасте 114 лет
Европа13:53
Манчестер Сити установил рекорд АПЛ благодаря новому соглашению с техническим спонсором
Европа13:31
Сын легенды нидерландского футбола подписал контракт с местным клубом
Бокс13:00
Стало известно, посетит ли Фьюри реванш Усик - Дюбуа
Другие страны12:59
Трамп назвал лучшего футболиста в истории по своему мнению
Бокс12:27
Спаринг-партнер Усика спрогнозировал результат реванша против Дюбуа
Бокс12:24
Крейг, Стейтем, Джошуа: названы приглашенные гости на реванш Усика и Дюбуа
Европа11:59
Ярмолюк получил звездного одноклубника
Украина11:51
Календарь Шахтера: у "горняков" запланирован ответный матч в отборе Лиги Европы
Бокс11:33
Названо количество билетов, которые проданы на реванш Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK