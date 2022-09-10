Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Вингер сборной Украины и эмиратского Аль-Айна Андрей Ярмоленкко помог своей команде "уничтожить" Аль-Дафра во втором туре чемпионата ОАЭ со счетом 7:0.

На 35-й минуте украинский футболист переправил мяч в сетку ворот гостей. Это взятие ворот стало для него первым за новую команду в официальных матчах. Ранее Ярмоленко уже забивал за Аль-Айн, но это произошло в конце августа во время контрольного поединка.

Отметим, что к моменту гола Андрея команда под руководством Сергея Реброва уже побеждала со счетом 2:0. А после гола украинца в составе гостей произошло удаление, которое и предопределило дальнейшую судьбу встречи.

Эта победа позволила Аль-Айну подняться на второе место в таблице. Напомним, что в первом туре Андрей Ярмоленко и компания не сумели на выезде обыграть Аджаман.