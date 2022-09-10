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Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Андрей помог команде Сергея Реброва разбить оппонента с чудовищным счетом.
Сегодня, 19:11
Андрей Ярмоленко / dynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / dynamo.kiev.ua
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Вингер сборной Украины и эмиратского Аль-Айна Андрей Ярмоленкко помог своей команде "уничтожить" Аль-Дафра во втором туре чемпионата ОАЭ со счетом 7:0.

На 35-й минуте украинский футболист переправил мяч в сетку ворот гостей. Это взятие ворот стало для него первым за новую команду в официальных матчах. Ранее Ярмоленко уже забивал за Аль-Айн, но это произошло в конце августа во время контрольного поединка.

Отметим, что к моменту гола Андрея команда под руководством Сергея Реброва уже побеждала со счетом 2:0. А после гола украинца в составе гостей произошло удаление, которое и предопределило дальнейшую судьбу встречи.

Эта победа позволила Аль-Айну подняться на второе место в таблице. Напомним, что в первом туре Андрей Ярмоленко и компания не сумели на выезде обыграть Аджаман.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах
Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

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