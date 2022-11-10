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Легенда сборной Бразилии женился на молодой сногсшибательной парикхмахерше

Адриано связал свою жизнь с девушкой после бурного романа.
Сегодня, 12:10
Адриано со своей возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk
Адриано со своей возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk

Легенда сборной Бразилии и многих европейских клубов Адриано перестал быть холостяком.

40-летний бывший звездный футболист женился на подруге Микаэле Меските, с которой недавно был бурный роман. Бразилец в октябре опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что женится на 25-летней Меските. Изначально пара планировала узаконить брак 30 ноября, однако сделала это сейчас.

Пара опубликовала фотографии того, как подписывала документы.

После подписанных документов, Адриано и Меските поделились снимками того, что их брак официально зарегистрирован. 

"Женаты, в конце-концов", - написал Адриано.

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Стоит отметить, что Меските работает парикхмахершей. В начале текущего года девушка встречалась с Адриано, однако потом между ними произошло несколько ссор, в результате чего они перестали общаться. Сейчас же пара сделала важный шаг, зарегистрировав брак.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адриано вне игры

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