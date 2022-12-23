У Пеле спрогрессировал рак

Рождество и Новый год легендарный бразилец встретит в больнице, в которую он попал еще в ноябре.

Игроки сборной Бразилии с баннером в поддержку Пеле / Getty Images

Рак иконы бразильского и мирового футбола Пеле прогрессировал, передает The Athletic, ссылаясь на сообщение из больницы Сан-Паулу, где он лечится.

Его дочь подтвердила, что 82-летний Пеле останется на Рождество в больнице Альберта Эйнштейна, где он находится с конца ноября.

Согласно сообщению больницы Альберта Эйнштейна, у Пеле диагнострировали "прогрессирование ракового заболевания, что требует большей осторожности, связанной с почечной и сердечной дисфункцией".

Ранее в этом месяце Пеле страдал от респираторного заболевания, усугубленного COVID-19. Также в сентябре 2021 года из его толстой кишки была удалена опухоль.