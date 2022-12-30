Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Пеле

Родной клуб "Короля футбола" раскрыл подробности, как его проводят в последний путь.

Церемония прощания с легендарным бразильским футболистом Пеле начнется 2 января 2023 года.

Об этом на своем официальном сайте сообщил футбольный клуб Сантос, которому "Король футбола" посвятил практически всю свою карьеру, отыграв почти 20 лет.

В понедельник, 2 января, тело Пеле из больницы доставят на стадион Вила Белмиро, домашнюю арену клуба. Гроб поместят в центре поля. Церемония прощания начнется в 10 утра по местному времени и продлится в течение суток - до 10 часов утра следующего дня. При этом к гробу будет разный уровень доступа.

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3 января тело легенды мирового футбола пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica в место, зарезервированное для захоронения членов его семьи.

На территории кладбища состоится закрытая часть церемонии только для членов семьи и близких друзей.

Напомним, что накануне Пеле ушел из жизни в больнице, где провел почти месяц после госпитализации из-за ухудшения состояния здоровья. Ему диагностировали почечную и сердечную недостаточность.

Ранее трехкратный чемпион мира проходил химиотерапию в рамках борьбы с раком толстой кишки, однако лечение перестало давать результаты.

Отметим, что в Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле.