В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле
В Бразилии был объявлен трехдневный траур в связи со смертью легенды мирового футбола Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Соответствующий указ был подписан президентом страны Жаиром Болсонару.
Решение вступает в силу со дня смерти "Короля футбола" - 29 декабря, сообщает Globo.
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Напомним, что накануне Пеле ушел из жизни в больнице, где провел почти месяц после госпитализации из-за ухудшения состояния здоровья. Ему диагностировали почечную и сердечную недостаточность.
Ранее трехкратный чемпион мира проходил химиотерапию в рамках борьбы с раком толстой кишки, однако лечение перестало давать результаты.
Ранее сообщалось, что Сантос изменит свою эмблему в честь Пеле.