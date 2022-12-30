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В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Накануне "Король футбола" ушел из жизни в больнице после борьбы с раком.
Сегодня, 11:40
Пеле / Getty Images
Пеле / Getty Images

В Бразилии был объявлен трехдневный траур в связи со смертью легенды мирового футбола Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

Соответствующий указ был подписан президентом страны Жаиром Болсонару.

Решение вступает в силу со дня смерти "Короля футбола" - 29 декабря, сообщает Globo.

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Напомним, что накануне Пеле ушел из жизни в больнице, где провел почти месяц после госпитализации из-за ухудшения состояния здоровья. Ему диагностировали почечную и сердечную недостаточность.

Ранее трехкратный чемпион мира проходил химиотерапию в рамках борьбы с раком толстой кишки, однако лечение перестало давать результаты.

Ранее сообщалось, что Сантос изменит свою эмблему в честь Пеле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле бразилия

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