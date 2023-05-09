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Саудовцы хотят пригласить бывших партнеров Месси в Эр-Рияд

Рамос и Ди Мария могут переехать на Ближний Восток.
Сегодня, 10:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В Саудовской Аравии продлжают попытки подписать Лионеля Месси. Теперь местыне футбольные чиновники хотят мотивировать аргентинца присутствием его бывших партнеров, пишет One Football.

Напомним, ранее стало известно, что саудовский Аль-Хиляль сделал Лео предложение на 400 млн долларов в год.

При этом в Саудовской Аравии рассматривают вариант с приглашением Леандро Паредеса, Серхио Рамоса и Анхеля Ди Марии в Эр-Рияд.

Планируется, что игроки попадут в разные клубы в рамках одного города. Речь идет о Ан-Насре, Аль-Хиляле и Аль-Шабабе, но из-за близости расположения этих клубов, игроки смогут проводить много времени вместе.

Самому же Месси все так же планируют огромный контракт, некоторые СМИ уже озвучивают суммы до 600 млн долларов в год. Однако Лео пока не планирует принимать это предложение, ожидая действий Барселоны.

Ранее также сообщалось, что Аль-Хиляль готов пригласить к себе еще больше игроков Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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