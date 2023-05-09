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Легенда Милана высказалась о возможном переходе Месси в Аль-Хиляль

Марко Ван Бастен считает, что Лео совершит ошибку, если согласится подписать контракт с саудовским клубом.
Сегодня, 18:57
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший форвард Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о возможном переходе Лео Месси в Аль-Хиляль.

По словам ван Бастена, аргентинец должен делать то, что ему нравится, а не то, что принесет больше денег.

"Я не понимаю, как можно ехать играть в Саудовскую Аравию ради того, чтобы заработать много денег, которые ты уже получил ранее.

Это жалко. Месси должен заниматься тем, что ему нравится, он должен быть сам себе хозяином", - сказал ван Бастен.

Напомним, ранее отец Лео опроверг слухи о договоренности с Аль-Хилялем или любым другим клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль-Хиляль лео месси

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