Легенда Милана высказалась о возможном переходе Месси в Аль-Хиляль
Марко Ван Бастен считает, что Лео совершит ошибку, если согласится подписать контракт с саудовским клубом.
Бывший форвард Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о возможном переходе Лео Месси в Аль-Хиляль.
По словам ван Бастена, аргентинец должен делать то, что ему нравится, а не то, что принесет больше денег.
"Я не понимаю, как можно ехать играть в Саудовскую Аравию ради того, чтобы заработать много денег, которые ты уже получил ранее.
Это жалко. Месси должен заниматься тем, что ему нравится, он должен быть сам себе хозяином", - сказал ван Бастен.
Напомним, ранее отец Лео опроверг слухи о договоренности с Аль-Хилялем или любым другим клубом.