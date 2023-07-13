Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля

Аль-Иттихад из Саудовской Аравии планирует в ближайшее время начать переговоры с Ливерпулем по поводу покупки полузащитника мерсисайдцев Фабиньо.

Как утверждает The Athletic, саудовский клуб готов заплатить за переход 29-летнего бразильского хавбека 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро) и вскоре сделает официальное предложение.

Основной помехой для перехода может стать то, что "красные" не хотят отпускать игрока, пока не подпишут ему замену.

Предполагается, что на место бразильца мерсисайдцы могут приобрести Ромео Лавиа из Саутгемптона.

В прошлом сезоне Фабиньо провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 49 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Напомним, ранее Аль-Иттихад подписал полузащитника Челси Нголо Канте и нападающего мадридского Реала Карима Бензема.

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