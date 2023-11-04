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Месси дал окончательный ответ по поводу возвращения в Европу

Аргентинец подвел итоги карьеры на самом большом континенте.
Сегодня, 15:24
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу своей игровой карьеры.

По словам футболиста, он не будет возвращаться в европейский футбол.

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"Закрыт ли для меня европейский футбол? Да. Слава Богу, я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал.

Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы играть в Европе", - приводит слова аргентинца Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на L’Équipé.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Холанда более чем на 100 баллов в голосовании за Золотой мяч.

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