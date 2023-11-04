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Месси отреагировал на слухи о возможном переходе в Барселону на правах аренды

Аргентинец ранее рассматривал переход в каталонский клуб.
Сегодня, 11:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о потенциальном переходе в Барселону.

Аргентинец признался, что мог оказаться в каталонском гранде, однако сейчас это невозможно.

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"Я мог бы вернуться в Барселону, но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но… Это оказалось невозможным.

Перейти в аренду? Нет, никаких шансов. Совсем нет", - приводит слова Месси Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на L’Équipé.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Холанда более чем на 100 баллов в голосовании за Золотой мяч.

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