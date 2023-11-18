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Клуб, в котором выступает Бензема вскоре назначит нового тренера

Марсело Гальярдо возглавит Аль-Иттихад.
Сегодня, 17:48
Марсело Гальярдо / Getty Images
Марсело Гальярдо / Getty Images

Саудовский Аль-Иттихад нашел нового тренера на замену Нуну Эшпириту Санту

Как сообщает Фабрицио Романо, "желто-черных" возглавит аргентинец Марсело Гальярдо. Контракт подписан по схеме 2+2.

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Гальярдо прилетит в Саудовскую Аравию на этих выходных и будет представлен в качестве наставника клуба.

В Аль-Иттихаде выступают такие футболисты, как: Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсело гальярдо Аль-Иттихад

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