Месси: Много думал о том, чтобы перейти в Саудовскую Аравию

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал, какие предложения получил в летнее трансферное окно.

По словам аргентинца, он думал вернуться в Барселону, перейти в чемпионат Саудовской Аравии или MLS.

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"У меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и обдумать, взвесить их со своей семьей, прежде чем принять решение перейти в Майами.

Первым вариантом было возвращение в Барселону, но это было невозможно. Я пытался вернуться, но это не произошло. Саудовская Аравия была очень активна. Это тоже правда, что позже я много думал о том, чтобы перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Я знаю страну, они создали очень мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем.

Как посла страны по туризму, это место привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось все, что я посетил. А также из-за того, как в стране развивается футбол, и из-за усилий, которые они прилагают для создания топ-чемпионата.

Саудовская Аравия или MLS – оба варианта показались мне очень интересными", - приводит слова Месси Time.

В 14 матчах за Интер Майами Лео забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, Месси признан спортсменом года по версии Time.

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