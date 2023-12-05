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Месси рассказал о сложностях жизни в Майами

Аргентинец пожаловался на некоторые вещи.
Сегодня, 21:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о сложностях адаптации в США.

"Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.

Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно".

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"Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно", – сказал Месси в интервью Time.

В минувшем сезоне на счету аргентинца один гол и два ассиста в шести матчах МЛС.

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