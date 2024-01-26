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Футбол

Эффектный купальник и необычные очки: Ванда Нара показала пикатную фотографию с отдыха

Девушка продолжает публиковать провакационные фото.
Сегодня, 14:40
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram новый пост.

Девушка добавила две фотографии с отдыха, на котором она предпочла черный купальник.

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Образ Нары дополнили очки с изогнутой формой.

Ранее Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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