Эффектный купальник и необычные очки: Ванда Нара показала пикатную фотографию с отдыха
Девушка продолжает публиковать провакационные фото.
Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram новый пост.
Девушка добавила две фотографии с отдыха, на котором она предпочла черный купальник.
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Образ Нары дополнили очки с изогнутой формой.
Ранее Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели.
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