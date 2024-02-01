Игрока сборной Японии обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами

Вингер французского Реймса и сборной Японии по футболу Дзуня Ито угодил в громкий скандал по причине обвинений в сексуальном насилии над двумя женщинами.

Как сообщает Kyodo News, инцидент с участием 30-летнего футболиста произошел в июне 2023 года в одном из отелей города Осака, где представители японской национальной команды находились после товарищеского матча с Перу.

Полиция начала расследование в отношении Ито, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении двух нетрезвых женщин, которые подали на него уголовную жалобу, утверждая, что он принуждал их к интиму.

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Сам футболист настаивает на ложности обвинений. Игрок не отрицает, что у него были сексуальные отношения с этими женщинами, но отмечает, что они были не по принуждению. Он уже подал встречный иск за клевету, в котором говорится, что показания предполагаемых жертв противоречивы и нет никаких вещественных доказательств, которые бы подтверждали их слова.

После того, как скандал получил огласку, Ито покинул расположение сборной Японии, которая, сейчас выступает на Кубке Азии в Катаре.

"Рассмотрев физическое и психологическое состояние Ито, Японская футбольная ассоциация приняла решение, что игрок покинет команду. Замена ему вызвана не будет. Мы приносим извинения болельщикам", - говорится в заявлении организации.

В нынешнем сезоне Ито провел за французский Реймс во всех турнирах 17 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Азии.

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