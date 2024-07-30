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Клуб МЛС подписал представителя страны-террориста

За Атланту Юнайтед будет играть алексей миранчук
Сегодня, 17:59
алексей миранчук / atlutd.com
алексей миранчук / atlutd.com

Американская Атланта Юнайтед отметилась не очень хорошим трансферном с репутационной точки зрения.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался представитель страны-террориста России алексей миранчук. Сумма трансфера составила 15 млн евро, часть из которых, к счастью, не отправятся в казну рф в качестве налогов, ведь алексей ранее играл за Аталанту.

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Соглашение с миранчуком подписано на 4 года с опцией продления еще на один год. Финансовые детали личного контракта неизвестны.

Отметим, что Атланта обратила внимание на игрока из государства-оккупанта после продажи Тьяго Альмады, который ближайшие полгода будет выступать за Ботафого, а затем должен был бы стать игроком французского Лиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атланта МЛС

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