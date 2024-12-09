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Кривцов покинул Интер Майами

Украинец остался без команды.
Сегодня, 18:10
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов покинул Интер Майами.

У защитника в конце текущего года истекает контракт, а новый стороны решили не подписывать.

В составе Интер Майами украинец провел 63 матча за все время, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее агент Мудрика высказался о его будущем.

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