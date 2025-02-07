Легенда Реала нашел себе клуб в Мексике
Бывший капитан мадридского Реала Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.
38-летний испанский защитник в статусе свободного агента пополнил состав команды Монтеррей.
🇪🇸🔥🏟️ pic.twitter.com/InbCl19Gce— Rayados (@Rayados) February 6, 2025
Как сообщает официальный сайт мексиканского клуба, контракт с новичком рассчитан на один год.
Читай также: Клубы Ла Лиги требуют санкций против Реала после их жалоб на судейство
По неофициальной информации, заработная плата испанского футболиста в Монтеррее составит около четырех миллионов евро в год.
В мексиканской команде Рамос взял себе 93-й номер в честь минуты, на которой он забил гол за Реал в победном финале Лиги чемпионов-2013/2014 с Атлетико (4:1).
Напомним, что летом испанский защитник покинул Севилью и с тех пор находился без клуба.
Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала Марсело объявил о завершении карьеры.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!