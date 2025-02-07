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Легенда Реала нашел себе клуб в Мексике

Серхио Рамос подписал контракт с Монтерреем.
Сегодня, 10:48
Серхио Рамос / rayados.com
Серхио Рамос / rayados.com

Бывший капитан мадридского Реала Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.

38-летний испанский защитник в статусе свободного агента пополнил состав команды Монтеррей.

Как сообщает официальный сайт мексиканского клуба, контракт с новичком рассчитан на один год.

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По неофициальной информации, заработная плата испанского футболиста в Монтеррее составит около четырех миллионов евро в год.

rayados.com
rayados.com

В мексиканской команде Рамос взял себе 93-й номер в честь минуты, на которой он забил гол за Реал в победном финале Лиги чемпионов-2013/2014 с Атлетико (4:1).

rayados.com
rayados.com

Напомним, что летом испанский защитник покинул Севилью и с тех пор находился без клуба.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала Марсело объявил о завершении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Серхио Рамос Монтеррей

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