Луческу: В матче с Фенербахче должны доказать, что являемся лучшей командой группы

У "бело-синих" было для этого целых пять игр, но доказывать они собираются только когда все потеряно.

Киевское Динамо сыграло в результативную ничью 3:3 с АЕКом Ларнака в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бело-синие" потеряли все шансы на продолжение еврокубковой кампании.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал вылет своей команды из еврокубков.

"Мы заслуживали большего. Из-за нелепых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК – очень хорошая команда с хорошей физической подготовкой. Мы уступили в борьбе, игроки АЕКа играли гораздо агрессивнее, быстрее", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

"В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько отличных возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола".

Румынский специалист не забыл поздравить своих оппонентов с выходом в Лигу конференций.

"Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А мы еще имеем важный матч с Фенербахче, потому что мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе. Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи".

"Поздравляю АЕК с проходом в Лигу Конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техническими исполнителями".

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"Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время, было много остановок. Мы хотели выиграть, но хорошо провели лишь заключительные части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить".

Он также не забыл вновь указать на проблемы своего клуба, связанные с постоянными переездами из одного города в другой.

"Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Целый день мы будем в пути. В воскресенье мы сыграем матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечем границу и отправимся в Краков, где сыграем с Фенербахче. Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю".

"Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела неплохо. При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали".

Последний матч группового этапа Динамо проведет против Фенербахче в Кракове 3 ноября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.