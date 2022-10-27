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"Боже, спасибо тебе, что я не болельщица Динамо": Реакция сети на игру киевлян в матче с АЕКом

Украинские фанаты вновь не сдерживали эмоций, обсуждая то, что выдали сегодня их любимцы.
Вчера, 23:57
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо наконец-то сумело убрать ноль в графе набранных очков. Вот только есть одно "но": команда Мирчи Луческу сделала это только в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сыграв вничью с соперником, которого нужно было обыгрывать.

В итоге киевляне потеряли все шансы на участие в Лиге конференций, а потому последний матч против Фенербахче для украинского клуба станет формальностью.

Как обычно, после "шедевральной" игры Динамо, мы собрали реакцию Сети на то, что мы увидели в поединке против АЕКа.

Начнем с Вилата, который одной картинкой показал чувства не только киевских фанатов, но и всех уукраинцев.

Кто-то поделился успехом своего заработка.

Многоходовочка от Луческу?

Были и те, кто искал плюсы в результате матча...

Как оказалось, и не Лига конференций

А что за очко было вывезено?

И не поспоришь

Нашелся самый позитивный фанат Динамо...

...и самый негативный

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Матч Динамо - Фенербахче состоится 3 ноября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. Вот только станут ли украинцы смотреть эту игру...

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