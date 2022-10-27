"Боже, спасибо тебе, что я не болельщица Динамо": Реакция сети на игру киевлян в матче с АЕКом
Киевское Динамо наконец-то сумело убрать ноль в графе набранных очков. Вот только есть одно "но": команда Мирчи Луческу сделала это только в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сыграв вничью с соперником, которого нужно было обыгрывать.
В итоге киевляне потеряли все шансы на участие в Лиге конференций, а потому последний матч против Фенербахче для украинского клуба станет формальностью.
Как обычно, после "шедевральной" игры Динамо, мы собрали реакцию Сети на то, что мы увидели в поединке против АЕКа.
Начнем с Вилата, который одной картинкой показал чувства не только киевских фанатов, но и всех уукраинцев.
Вболівальники Динамо зараз pic.twitter.com/GAfZj9qX2e— Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) October 27, 2022
Кто-то поделился успехом своего заработка.
В цьому сезоні, ставлячи проти Динамо, можна було непогано піднятись))— Vadim Lyapin (@fibber77) October 27, 2022
І знову дно...кончені мразі, що ви зробили з нашим клубом??? #Динамо #Київ #суркісипідари@europacnfleague вам ще шубу можно занести і якось порішать? 😭 pic.twitter.com/WGACXEGeWr— Dima (@melman106) October 27, 2022
Многоходовочка от Луческу?
Ай да дід луческу,ай да геній стратегії. Тепер ніяких переїздів!Тепер можна спокійно сидіти десь умовно на Закарпатті на базі "Минаю",накрившись ковдрою у кріслі і попердюючи махати і кричати гравцям "come on play".— ✙ Legion ꑭ (@SancheloK) October 27, 2022
При Суркісах дно не буде пробито Динамо до кінця ніколи.
Были и те, кто искал плюсы в результате матча...
А от ви кажете Динамо жопа, а вони, на секундочку, перший український клуб, який не програв АЕКу цього сезону...— Gregory Thinker (@GDumati) October 27, 2022
Как оказалось, и не Лига конференций
Рівень Динамо навіть не ліга Європи 😆🥲😭— one left🇺🇦 (@4totytynas) October 27, 2022
За піввіку в різні періоди я бачив різне "Динамо"... Але такого дніща ніколи!!!!— ..та то таке..(Ронін 2 ) (@17SH86u2A3gDB1f) October 27, 2022
Це ж треба так вбити команду!!!
Йобані сурки з циганюрою в придачу..
А что за очко было вывезено?
Що ж, напевно можна привітати Динамо з вивезеним мать його очком— сливка помідор (@LWO_Dynamics) October 27, 2022
Ну що, тепер я цей самий чувак, який дивлячись цю ганьбу може самовдоволено сказати: «Ну я ж казав ще 2 роки тому».— Богдан Шабаровський (@shabarovsky) October 27, 2022
Коли ти ставиш Луческу в надії на гарні результати - то отримуєш ганьбу і погані результати.#АЕКДинамо#AEKDynamo#Dynamo #Динамо
И не поспоришь
Гармаш легенда Динамо Київ— fozter91 (@fozter91) October 27, 2022
Нашелся самый позитивный фанат Динамо...
ГОООООЛ !!! ГАРМАШ !!! ДУБЛЬ !!! 3:3 !!!! Я НЕ ВІРЮ ⚽️⚽️⚽️ !!! БРАВО, ДЕНЕ !!! БОЄЦЬ 💪✊️🇺🇦 !!! Так, сезон провалений, але ці 2 голи Гармаша подарували невеличку надію на майбутнє, якщо так можна сказати. Нашим українським фанам тисну руку 🤝. Просто найкращі 💪✊️ ! #ДИНАМО pic.twitter.com/GoP4YX6l7T— Брюс Всемогутній 🇺🇦 (@BruceWillisUA) October 27, 2022
...и самый негативный
йобане блять київське динамо яке ніхуя не може#lucescuout— Гапдоза (@carl_sidoji) October 27, 2022
Стабильность - признак мастерства
Динамо вилетіло. Стабільність.— ꑭАндрій🇺🇦 (@99_andriy_) October 27, 2022
Нічия там де мала бути легка перемога, але про що я? Нинішнє Динамо пробиває дно за дном😿 Ларнака - Динамо 3:3 #fcdk #ЛігаЄвропи— {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸 (@sergsagan) October 27, 2022
Прощавайте, єврокубки. Можна сказати, Динамо в цьому сезоні відмучилося.— Іван Острубацький (@ivanostrubatsku) October 27, 2022
Відпустіть дідуся… не мучте його. І самі зникніть, заїбали… #динамо— девід браун (@rivneua1) October 27, 2022
Интересный прогноз на итог УПЛ-2022/23
Хорошо что, в следующем году динамо не будет в еврокубках. Болельщики еще одного евросезона луческу не переживут— Oleksandr (@cncua22) October 27, 2022
динамо блядське шоб ти всралось— 🇺🇦 колючий светр (@dimintsweater) October 27, 2022
Боже дякую тоді що я не вболівальниця Динамо— Danzo.🇺🇦 (@med_dnz) October 27, 2022
Не всем по вкусу игра "бело-синих"
включил Динамо какая же хуйня!— Хуйове Ханжонково (@hangopovka1111) October 27, 2022
Матч Динамо - Фенербахче состоится 3 ноября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. Вот только станут ли украинцы смотреть эту игру...