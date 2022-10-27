"Боже, спасибо тебе, что я не болельщица Динамо": Реакция сети на игру киевлян в матче с АЕКом

Киевское Динамо наконец-то сумело убрать ноль в графе набранных очков. Вот только есть одно "но": команда Мирчи Луческу сделала это только в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сыграв вничью с соперником, которого нужно было обыгрывать.

В итоге киевляне потеряли все шансы на участие в Лиге конференций, а потому последний матч против Фенербахче для украинского клуба станет формальностью.

Как обычно, после "шедевральной" игры Динамо, мы собрали реакцию Сети на то, что мы увидели в поединке против АЕКа.

Начнем с Вилата, который одной картинкой показал чувства не только киевских фанатов, но и всех уукраинцев.

Вболівальники Динамо зараз pic.twitter.com/GAfZj9qX2e — Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) October 27, 2022

Кто-то поделился успехом своего заработка.

В цьому сезоні, ставлячи проти Динамо, можна було непогано піднятись)) — Vadim Lyapin (@fibber77) October 27, 2022

Многоходовочка от Луческу?

Ай да дід луческу,ай да геній стратегії. Тепер ніяких переїздів!Тепер можна спокійно сидіти десь умовно на Закарпатті на базі "Минаю",накрившись ковдрою у кріслі і попердюючи махати і кричати гравцям "come on play".

При Суркісах дно не буде пробито Динамо до кінця ніколи. — ✙ Legion ꑭ (@SancheloK) October 27, 2022

Были и те, кто искал плюсы в результате матча...

А от ви кажете Динамо жопа, а вони, на секундочку, перший український клуб, який не програв АЕКу цього сезону... — Gregory Thinker (@GDumati) October 27, 2022

Как оказалось, и не Лига конференций

Рівень Динамо навіть не ліга Європи 😆🥲😭 — one left🇺🇦 (@4totytynas) October 27, 2022

За піввіку в різні періоди я бачив різне "Динамо"... Але такого дніща ніколи!!!!

Це ж треба так вбити команду!!!

Йобані сурки з циганюрою в придачу.. — ..та то таке..(Ронін 2 ) (@17SH86u2A3gDB1f) October 27, 2022

А что за очко было вывезено?

Що ж, напевно можна привітати Динамо з вивезеним мать його очком — сливка помідор (@LWO_Dynamics) October 27, 2022

Ну що, тепер я цей самий чувак, який дивлячись цю ганьбу може самовдоволено сказати: «Ну я ж казав ще 2 роки тому».

Коли ти ставиш Луческу в надії на гарні результати - то отримуєш ганьбу і погані результати.#АЕКДинамо#AEKDynamo#Dynamo #Динамо — Богдан Шабаровський (@shabarovsky) October 27, 2022

И не поспоришь

Гармаш легенда Динамо Київ — fozter91 (@fozter91) October 27, 2022

Нашелся самый позитивный фанат Динамо...

ГОООООЛ !!! ГАРМАШ !!! ДУБЛЬ !!! 3:3 !!!! Я НЕ ВІРЮ ⚽️⚽️⚽️ !!! БРАВО, ДЕНЕ !!! БОЄЦЬ 💪✊️🇺🇦 !!! Так, сезон провалений, але ці 2 голи Гармаша подарували невеличку надію на майбутнє, якщо так можна сказати. Нашим українським фанам тисну руку 🤝. Просто найкращі 💪✊️ ! #ДИНАМО pic.twitter.com/GoP4YX6l7T — Брюс Всемогутній 🇺🇦 (@BruceWillisUA) October 27, 2022

...и самый негативный

йобане блять київське динамо яке ніхуя не може#lucescuout — Гапдоза (@carl_sidoji) October 27, 2022

Стабильность - признак мастерства

Нічия там де мала бути легка перемога, але про що я? Нинішнє Динамо пробиває дно за дном😿 Ларнака - Динамо 3:3 #fcdk #ЛігаЄвропи — {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸 (@sergsagan) October 27, 2022

Прощавайте, єврокубки. Можна сказати, Динамо в цьому сезоні відмучилося. — Іван Острубацький (@ivanostrubatsku) October 27, 2022

Відпустіть дідуся… не мучте його. І самі зникніть, заїбали… #динамо — девід браун (@rivneua1) October 27, 2022

Интересный прогноз на итог УПЛ-2022/23

Хорошо что, в следующем году динамо не будет в еврокубках. Болельщики еще одного евросезона луческу не переживут — Oleksandr (@cncua22) October 27, 2022

динамо блядське шоб ти всралось — 🇺🇦 колючий светр (@dimintsweater) October 27, 2022

Боже дякую тоді що я не вболівальниця Динамо — Danzo.🇺🇦 (@med_dnz) October 27, 2022

Не всем по вкусу игра "бело-синих"

включил Динамо какая же хуйня! — Хуйове Ханжонково (@hangopovka1111) October 27, 2022

Матч Динамо - Фенербахче состоится 3 ноября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. Вот только станут ли украинцы смотреть эту игру...