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Йовичевич: Шахтер должен научиться жить без Мудрика

Наставник Шахтера поделился ожиданиями от игры с Ренном.
Вчера, 22:44
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился ожиданиями от поединка с Ренном в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

По словам специалиста, дончане хотят пробиться в следующий раунд.

"Это привилегия, что мы находимся здесь, на этом самом стадионе в Варшаве. Это значит, что мы прошли определенный положительный путь, чтобы и дальше быть в Лиге Европы, зная, какие команды не попали в эту стадию. Приведу один пример: Атлетико. Или в этом же турнире играет Барселона.

Это доказательство того, что стабильность и движение команды возрастают и уверенность так же. И с теми же мечтами, с которыми мы начали этот сезон, они остаются. И подольше мы хотим побыть в этом турнире. Несколько месяцев играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы – это очень большая вещь для нас, для новой команды, собравшейся полгода назад. И мы не хотим останавливаться, а хотим думать, что невозможное может оказаться возможным".

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Йовичевич отметил игру своей команды после ухода Михаила Мудрика.

"Мишу мы любим и всегда будем за него болеть, но должны научиться жить без него. И у того футболиста, который будет играть на его позиции, есть другой профайл, будет играть немного иначе. Конечно, такого футболиста не купишь на рынке, таких почти нет. Но все равно есть несколько игроков, которые могут заменить его, с другим профайлом, другими характеристиками, которые помогут команде.

Думаю, все будет хорошо, через некоторое время еще сыграемся, сплотимся, и команда покажет себя как можно лучше. Мудрику желаем всего лучшего, и он это знает, но наша жизнь должна продолжаться без него. Это футбол", - отметил Йовичевич.

Напомним, матч Шахтер - Ренн пройдет в четверг, 16 февраля. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич

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