Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция стыкового матча Лиги Европы

Донецкий клуб начнет свое выступление в плей-офф Лиги Европы. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 16 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига Европы. На первой стадии плей-офф соревнования состояться стыковые игры, победители которых пройдут в 1/8 финала. В рамках игры на выбывания сыграет украинский Шахтер и французский Ренн.

Донецкий коллектив оказался в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, показав там ярку и идейную игру. Ренн же прошел этап групповой стадии Лиги Европы, где практически не заметил соперников. Так что будет интересно понаблюдать за лучшей командой Украины по итогам прошлого сезона и представителя Франции, который стремится играть в еврокубках на постоянной основе.

Матч состоится на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Ренн

Онлайн-трансляция будет доступна 16 февраля, 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

"Горняки" оказались в Лиге Европы после участие в Лиге чемпионов. На групповой стадии главного клубного турнира Шахтер играл с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. По итогам шести туров им удалось набрать шесть очков, чего хватила для того, чтобы занять третье место.

Французский коллектив прошел группу Лиги Европы без единого поражения - 3 победы и 3 ничьи. В соперниках были Фенербахче, АЕК Ларнака и киевское Динамо. В итоге лишь турецкий клуб обошел Ренн, выйдя напрямую в 1/8 финала турнира.

В своей истории Шахтер и Ренн встречались лишь раз - в далеком 2005 году. Тогда в рамках Кубка УЕФА донецкий коллектив минимально обыграл соперника на стадии группового этапа. Автором победного гола стал Элано.