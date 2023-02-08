Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча 16.02.2023 Лиги Европы

В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы состоится матч между донецким Шахтером и французским Ренном.

Не сумев выйти в плей-офф Лиги чемпионов, команда Игора Йовичевича продолжит свои выступления во втором по статусу еврокубке Старого Света, где им предстоит дважды встретиться с командой, которая уже побеждала несколько раз украинскую команду в нынешнем сезоне.

Матч пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер - Ренн

На ISPORT будет доступна бесплатная онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Шахтер - Ренн будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть её онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Квалифицировавшись в одну группу Лиги чемпионов с мадридским Реалом, РБ Лейпцигом и шотландским Селтиком, донецкий Шахтер превзошел все ожидания: пока многие эксперты прогнозировали провал, "горняки" умудрились заработать шесть очков, до последнего тура претендуя на выход в плей-офф.

В первом туре Шахтер сенсационно разгромил немцев (4:1), отправив в отставку Доменико Тедеско. Затем последовали ничья с Селтиком (1:1) и поражение от Реала (1:2). В ответных встречах была симметричная ничья с шотландцами (1:1) и неожиданная ничья с "бланкос" (1:1). К сожалению, в решающем матче РБ Лейпциг взял реванш (0:4) и выбил "горняков" в Лиге Европы.

Ренн не потерпел ни единого поражения на стадии группового этапа. Главным конкурентом в борьбе за первое место, как оказалось, был турецкий Фенербахче, а не киевское Динамо, выбившее турков в квалификации Лиги чемпионов.

"Красно-черные" дважды обыграли "бело-синих" (2:1, 1:0) и дважды организовали результативные ничью с Фенербахче (2:2, 3:3). Обыграв АЕК в первом туре (2:1), команда Бруно Женезио не смогла повторить свой успех в последнем туре, потеряв не только очки (1:1), но и шансы на прямую путевку в 1/8 финала.