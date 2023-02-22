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Тренер Шахтера взял на ответный матч с Ренном 28 игроков

Стало известно, кто сможет сыграть против французской команды.
Сегодня, 08:42
Шахтер встретится с Ренном в ответном матче / ФК Шахтер Донецк
Шахтер встретится с Ренном в ответном матче / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер прибыл во Францию на ответный матч плей-офф Лиги Европы против Ренна.

Как сообщает официальный сайт "горняков", главный тренер команды Игор Йовичевич взял на предстоящий поединок 28 футболистов.

В состав Шахтера также попали новички - вратарь Дмитрий Ризнык и нападающий Кевин Келси.

Состав Шахтера:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Напомним, что в первом стыковом поединке Шахтер обыграл Ренн со счетом 2:1.

Ответный матч между Ренном и Шахтером будет сыгран во Франции в четверг, 23 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги Европы Ренн - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн Игор Йовичевич

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