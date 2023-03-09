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Шахтер - Фейеноорд: обзор и результат игры 09.03.2023

Игроки заменили дисквалифицированных на этот поединок исполнителей.
Сегодня, 20:55
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Фейеноордом в условно домашнем матче.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич определился с составом на эту встречу.

Хорватский специалист имел ограниченный ресурс в защите из-за дисквалификаций Валерия Бондаря, Ефима Конопли и Богдана Михайличенко. Судя по всему, их заменили Ярослав Ракицкий, Лукас Тейлор и Дмитрий Топалов.

Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив - Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Швед, Сикан, Джурасек, Келси, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк.

Фейеноорд: Велленройтер - Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман - Виффер, Кекчю, Шимански - Джаханбахш, Хименес, Идрисси.

Запасные: Марсиано, Троост, Расмуссен, Данило, Дилросун, Пайшан, Лопес, Траунер, Таабуни, Касанвирджо, Бульяуде, Миламбо.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Фейеноорд.


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