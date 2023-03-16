Арсенал пропустил от Спортинга невероятный гол с центра поля

Аарон Рамсдейл ловит "за шиворот" от Педру Гонсалвеша / Getty Images

На старте второй половины матча Лиги Европы между лондонским Арсеналом и лиссабонским Спортингом произошел очень крутой эпизод.

Игрок португальского клуба Педру Гонсалвеш завладел мячом в районе центральной линии, прошел с ним несколько метров и решил попытаться пробить с 50 метров.

Мяч летел долго, но голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл не успел вернуться в ворота и снаряд перелетел его и влетел точно в сетку.

Видео гола Педру Гонсалвеша:

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Интересно, что после пропущенного мяча всех игроков Арсенала собрал украинец Александр Зинченко, пытавшийся им что-то донести.

Уже завтра состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, в которой примут участие либо Арсенал, либо Спортинг.

Источник: MEGOGO