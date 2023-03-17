Артета назвал причину вылета Арсенал из Лиги Европы

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о поражении своей команды от Спортинга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

По словам специалиста, его игроки показали невнятную игру, что стоило участия в соревновании.

"Мы сделали недостаточно, ведь мы не выиграли. Это огромный удар, безусловно. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре. В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли".

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"Мы должны посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. И после этого у нас есть 11 матчей, первый из них – с Кристал Пэлас", - приводит слова Артеты The Sun со ссылкой на BT Sport.