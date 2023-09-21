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ЛАСК - Ливерпуль 1:3 видео голов и лучших моментов матча 21.09.2023 Лиги Европы

Англичане хоть и пропустили первые, но завоевали победу на выезде.
Вчера, 22:47
ЛАСК - Ливерпуль / Getty Images
ЛАСК - Ливерпуль / Getty Images

Австрийский ЛАСК и английский Ливерпуль сошлись в рамках стартового тура группового этапа Лиги Европы.

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол усилиями Флориана Флекера. Однако после перерыва "красные" ответили тремя голами в исполнении Дарвина Нуньеса, который реализовал пенальти, Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

Вашему вниманию видео всех голов матча ЛАСК - Ливерпуль в Лиге Европе:

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ЛАСК - Ливерпуль 1:3
Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (пен.), Диас, 63, Салах, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0,28 - 2,21
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 7 - 16
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 14 - 15

ЛАСК: Лаваль - Цирайс, Андраде, Лукенедер (Дарбо, 80) - Флекер (Ба, 89), Хорват, Йовичич, Реннер (Белло, 89) - Гавел (Мустафа, 68), Жуль, Любичич (Коне, 68).

Ливерпуль: Келлехер - Байчетич (Гомес, 60), Конате (Матип, 81), Ван Дейк, Цимикас - Эллиотт, Гравенберх (Салах, 74), Эндо (Мак Аллистер, 60) - Доук (Собослаи, 60), Нуньес, Диас.

Предупреждения: Гавел, Жуль, Цирайс - Конате, Байчетич.

ИсточникMEGOGO

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