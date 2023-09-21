Лукаку продлил свою голевую серию, которая тянется с 2014 года

Ромелу Лукаку стабильно забивает в Лиге Европы с 2014 года.

Форвард Ромы сегодня забил победный гол в ворота Шерифа, благодаря чему продлил свою серию до 12 игр подряд.

Бельгиец забивает в каждом матче Лиги Европы с 2014 года! Она началась, когда Ромелу играл за Эвертон и отличился в ворота Вольфсбурга.

С тех пор нападающий забил в 12-ти подряд матчах ЛЕ, на его счету 16 голов.

Ранее, напомним, рекордом в еврокубках отличился и игрок Баварии.

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