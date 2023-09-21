Игрок Баварии повторил достижение Роналду в ЛЧ
Томас Мюллер записал на свой счет 100-й матч в ЛЧ,
Томас Мюллер достиг отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов.
Немецкий игрок вчера появился на поле против Манчестер Юнайтед, выйдя на 87 минуте.
Таким образом Мллер стал третьим игроком в истории, кто сыграл 100 матчей в главном европейском турнире.
Ранее это достижение заработали Икер Касильяс (101 матч) и Криштиану Роналду (115 матчей).
Ранее Андре Онана взял вину на себя за результат матча против Баварии.
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