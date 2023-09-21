iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Баварии повторил достижение Роналду в ЛЧ

Томас Мюллер записал на свой счет 100-й матч в ЛЧ,
Сегодня, 21:28
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мюллер достиг отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов.

Немецкий игрок вчера появился на поле против Манчестер Юнайтед, выйдя на 87 минуте.

Таким образом Мллер стал третьим игроком в истории, кто сыграл 100 матчей в главном европейском турнире.

Ранее это достижение заработали Икер Касильяс (101 матч) и Криштиану Роналду (115 матчей).

Ранее Андре Онана взял вину на себя за результат матча против Баварии.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер

Статьи по теме

Легенда Баварии раздумывает над уходом из клуба Легенда Баварии раздумывает над уходом из клуба
Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов Мюллер догнал Гиггза по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
"JAAAAA!!!": Мюллер дополнил пресс-конференцию Тухеля внезапным криком "JAAAAA!!!": Мюллер дополнил пресс-конференцию Тухеля внезапным криком
Стали известны номинанты на звание игрока недели в ЛЧ Стали известны номинанты на звание игрока недели в ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

ЛАСК - Ливерпуль 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Лига конференций23:17
Гент принес извинения и исправил "российскую" сторону Зари и Луганска
Футбол23:13
Возле Сан-Сиро появился мурал с Роналду и Манчини
Лига Европы22:47
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига Европы22:36
Лукаку продлил свою голевую серию, которая тянется с 2014 года
Лига Европы21:59
Лукаку помог Роме одержать верх над Шерифом
Лига конференций21:58
Лига конференций-2023/24: матч Зари, АЗ проиграл, ведя в счете 3:0, Астон Вилла уступила Легии
Лига Европы21:55
Лига Европы-2023/24: Шериф Коваля уступил Роме, Ливерпуль одолел ЛАСК Таловерова
Лига конференций21:49
Заря - Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы21:46
Ливерпуль стартовал в Лиге Европы с волевой выездной победы над ЛАСКом
Лига Чемпионов21:28
Игрок Баварии повторил достижение Роналду в ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK