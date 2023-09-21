Игрок Баварии повторил достижение Роналду в ЛЧ

Томас Мюллер записал на свой счет 100-й матч в ЛЧ,

Томас Мюллер достиг отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов.

Немецкий игрок вчера появился на поле против Манчестер Юнайтед, выйдя на 87 минуте.

Таким образом Мллер стал третьим игроком в истории, кто сыграл 100 матчей в главном европейском турнире.

Ранее это достижение заработали Икер Касильяс (101 матч) и Криштиану Роналду (115 матчей).

Ранее Андре Онана взял вину на себя за результат матча против Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!