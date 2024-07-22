Определился потенциальный соперник Динамо в Лиге Европы

Столичный гранд окажется в турнире, если проиграет Партизану.

Киевское Динамо участвует в еврокубковом сезоне-2024/25.

Сейчас "бело-синие" выступают в квалификации Лиги чемпионов, где их соперником по второму раунде является сербский Партизан. Если подопечные Александра Шовковского проиграют, то команда окажется в Лиге Европы.

Соперником Динамо в третьем раунде станет проигравший пары Лугано - Фенербахче.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа. Победители выйдут в плей-офф раунд отбора, а проигравшие понизятся в Лигу конференций.

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